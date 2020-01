VIDEO: Kyrgios y Nadal conviven con la hija de Santiago González y firman su yeso

El mexicano Santiago González sigue demostrando su talento en el Abierto de Australia en la modalidad de dobles. Pues junto a su compañero Ken Skupski dio el salto a la tercera ronda del certamen en donde se medirá ante la pareja conformada por el estadounidense Austin Krajicek y el croata Franko Skugor, y lo festejó de la mejor manera en compañía de grandes tenistas mundiales.

A través de sus redes sociales, Santi acompañado de su hija, presumió una convivencia con Rafael Nadal y el australiano Nick Kyrgios, quienes en todo momento se mostraron atentos e incluso le cumplieron a la pequeña una petición que les hizo tras sufrir una fractura en el torneo.

Curiosamente, Nick Kyrgios y Rafael Nadal se enfrentarán en duelo correspondiente a la cuarta ronda del Abierto de Australia, motivo que no fue impedimento para convivir con Santiago González y su hija.

Además, el australiano aprovechó para negar cualquier polémica existente entre él y Rafael Nadal, pues reconoció que tiene cierto respeto por el tenista español quien este lunes será su rival.

"Rafa es uno de los más grandes que ha dado este deporte. No es que nos tengamos que gustar, pero nos respetamos. Él ha dicho que yo soy bueno para el tenis. Es que no puedo decir que no me guste porque no lo conozco, pero estoy seguro que es un buen tipo", explicó Kyrgios.

