Pumas saca la garra y vence a Monterrey

Los Pumas superaron la primera prueba complicada del torneo y con un juego no tan vistoso pero efectivo, terminaron la racha invicta en fase regular de Rayados de Monterrey, al vencerlos 1-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 3 del torneo.

El estratega felino Michel González le dio la confianza al mismo plantel que lució en la feria de goles frente a FC Juárez y el equipo respondió aprovechando la ventaja de la altura y el horario para ser quien dominó en el encuentro de principio a fin, ante un Monterrey que careció de idea ofensiva, y que tuvo a Marcelo Barovero como héroe en el primer tiempo al atajar un par de disparos.

El guión se repitió en la parte complementaria, con los del Pedregal al ataque en búsqueda de sumar un triunfo más en el torneo, pero Antonio Mohamed y sus pupilos no quiso resignarse a perder puntos e ingresó a Vincent Janssen por un Rodolfo Pizarro que no se encontró nunca en el campo de juego, pero no fue suficiente.

Los felinos siguió al ataque comandado por Sebastián Saucedo y Pablo Barrera, pero fue hasta el minuto 75 cuando Juan Pablo Vigón impactó el balón para darle el triunfo a los universitarios, que terminan con siete unidades.