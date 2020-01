Rush y los ingobernables conquistan la Ciudad de México

Una vez más poco importó el resultado, cuando la facción Ingobernable, conformada por Rush, LA Park y la Bestia del Ring fueron descalificados al arrebatarle las máscaras a Pshyco Clown, Pentagón Jr y Fénix, en el evento estelar de la primera función de la gira “Nacemos para luchar” de la Triple A.

Fieles a su estilo, los ingobernables usaron todo tipo de artimañas para conseguir el triunfo, pero sobre todo, para maltratar a sus rivales, que a pesar de que mostraron lo mejor de su arsenal, no pudieron evitar que al final los rudos pasaran por encima de ellos, a pesar de la derrota.

#NacemosParaLuchar ¡Con trampa no ❌! Victoria para los técnicos y los Ingobernables hicieron de las suyas 🤷🏻‍♂️

En otros resultados Lady Maravilla y Villano Tercero Jr. retuvieron el Campeonato Mixto Triple A ante Keyra y Arez, Vanila y Dinastía, y Big Mami y Niño Hamburguesa, estos últimos fueron atacados por los japoneses Cima, t-hawk y Lindaman, The Strong Hearts, provenientes de la empresa AEW.

Demus, La Hiedra y Abismo Negro Jr. perdieron ante Mascarita Dorada, Mr. Iguana y Taya. al finalizar la lucha Keyra encaró a Taya y lanzó el reto por el reina de reinas, mientras que Mascarita Dorada sufrió el ataque de los Ingobernables en el momento que celebraba sus 25 años de carrera luchística.

#NacemosParaLuchar 😎 Y con ustedes Mascarita Sagrada 😎 , pero ¡Esperen! Los Ingobernables atacan 😱

El Poder del Norte (Tito Santana, Mocho Cota Jr. y Carta Brava Jr.) derrotaron a Dragon Bane, Myztezyz Jr. y Octagón Jr. Argenis apareció al finalizar el combate para atacar y desenmascarar a Myztezis.

#NacemosParaLuchar Los Mercenarios tienen una nueva víctima 😈 : @vikingo_aaa

Los Mercenarios (Taurus, Texano Jr. y Rey Escorpión) vencieron a el Hijo del Vikingo, Puma King y Murder Clown.

Drago, Aerostar y Pagano sucumbieron ante Chessman, Monsther Clown y Blue Demon Jr.