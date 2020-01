Kelly Kelly y Edge, los grandes regresos en Royal Rumble 2020

En una noche que trajo grandes recuerdos para los fanáticos de la WWE, el evento Royal Rumble tuvo en sus combates principales, la batalla real femenil y varonil, el regreso de las superestrellas Kelly Kelly y Edge.

En la lucha de feminas, la aclamada gladiadora ingresó al ring en el lugar 21, ante la emoción de los aficionados, lamentablemente no pudo conseguir la victoria, al ser eliminada por la ganadora, Charlotte Flair.

En esta batalla también tuvo el regreso de la veterana Molly Holly, la glamazona Beth Phoenix, que demostró su poderío a pesar de sufrir una fuerte herida en la cabeza y de Santino Marella, en su faceta de Santina Marella, quién causó risas al verse frente a frente contra Phoenix.

En la lucha de 30 hombres, la superestrella clasificación R, Edge, hizo explotar el Minute Maid Park, cuando ingresó en el lugar 21, después de su retiro en 2011 por una lesión. El ex campeón mundial demostró que aún tiene nivel para competir, al utilizar todo su arsenal y terminar entre los tres últimos luchadores que terminaron en el ring, aunque fue eliminado por Roman Reigns.

Al final el escocés Drew McIntyre consiguió la victoria y su boleto directo a Wrestlemania 35 en búsqueda de alguno de los dos títulos de la WWE.

En otros resultados ‘The Fiend’ Bray Wyatt retuvo el titulo universal en una lucha de correas frente a Daniel Bryan.

Becky Lynch se mantiene como campeona de RAW al derrotar por primer vez en mano a mano a la nipona Asuka.

Estas fueron algunas de las imágenes de como se vivió Royal Rumble: