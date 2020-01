Proponen a Kobe Bryant como nuevo logo de la NBA

En redes sociales empezó la campaña "#MakeKobeTheLogo" que promueve a que la NBA modifique la imagen de la liga.

Actualmente, el logo de la mejor categoría de basquetbol en el mundo es la silueta Jerry West, también histórico de los Lakers. Algunos jugadores y aficionados comenzaron a solicitar que se cambie con Kobe Bryant, quien ayer domingo falleció en un accidente de helicóptero.

Te puede interesar: Identifican a las nueve víctimas del accidente de helicóptero de Kobe Bryant

If the NBA are changing the logo to honour Kobe, here is my concept. Featuring his iconic fadeaway jumper. Very similar balance and layout to existing logo. Nice and clean.https://t.co/j0qjBy73Ln#ripkobe #kobeRIP #MakeKobeTheLogo #Makekobethenbalogo #kobebryant #kobebryantrip pic.twitter.com/5ZjEEdtQYw

— DΛ™ (@CryptoDesignPro) January 27, 2020