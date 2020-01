Agustín Marchesín comete tremendo oso en la Liga Portuguesa

Agustín Marchesín ha tenido un gran desempeño con el Porto; sin embargo este día cometió un error garrafal durante el partido con el Gil Vicente, de la jornada 18 de la Liga Portuguesa.

El ex portero del América dejó escapar un balón, el cual significó el 1-0 para el Gil Vicente. Sandro Lima remontó de cabeza, dentro del área, y pese a que el argentino se encontraba en buena posición y llegó sin problemas a la pelota, no hizo un buen contacto con las manos y ésta terminó por meterse a su portería.

Golo do Gil Vicente! Marca Sandro Lima de cabeça e adianta os homens de Barcelos no Estádio do Dragão. pic.twitter.com/QqnOZjRkbc

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 28, 2020