Dallas Cowboys 'se apunta' para jugar en el Estadio Azteca

Luego de que la NFL confirmara su permanencia en México durante el 2020 y 2021, las especulaciones comenzaron. La afición no dejó pasar la oportunidad de proponer equipos para los próximos dos partidos; incluso, las mismas franquicias, se manifestaron al respecto.

Tal fue el caso de los Dallas Cowboys, pues su jugador DeMarcus Lawrence, pidió mediante su cuenta de Twitter jugar en el Coloso de Santa Úrsula.

"¿Necesito decirlo?. Dallas Cowboys en México, es obvio. Vamos, NFL. Sí se puede", fue el mensaje que dejó el jugador de 27 años de edad.

. @NFL Do I need to even say it? @dallascowboys in Mexico 🇲🇽 is a no brainer! Vamos @nflmx ! Si se puede! 🤘🏿https://t.co/KujZ1j44J2

— DeMarcus Lawrence (@TankLawrence) January 29, 2020