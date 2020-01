Raúl Gudiño pide “ser hombres” frente al fracaso

El fracaso de Chivas en la Copa MX fue mayúsculo, al ser eliminado en octavos de final frente a Dorados de Sinaloa, un club de la Liga de Ascenso. Ahora, el arquero rojiblanco, Raúl Gudiño, pide poner el pecho a las balas y “ser hombres” en esta situación complicada que vive el conjunto tapatío.

“Creo que sí se menciona: es un fracaso y lo aceptamos. Pero es fracaso de Copa y en Liga estamos aspirando a grandes cosas como clasificar y al campeonato. Tenemos que enfocarnos en eso, nos duele todo lo que se ha hecho y sabemos que tenemos el apoyo de la afición. Sabemos que la afición está molesta triste y disgustada, pero bueno tenemos que ser hombres y aceptar los errores que se cometieron. Ahora en la Liga tenemos que demostrar que queremos quedar campeones”, explicó este miércoles.

“Es un fracaso, yo lo veo así y tenemos que afrontar las cosas, lo que se viene. Claro que es un fracaso para Chivas el no estar en la siguiente ronda de Copa. Sabemos que es un fracaso, tenemos que enfrentarlo y ponerle el pecho a las balas, darle a lo que viene y asumir la responsabilidad de todos. Creo que no se hizo un gran trabajo, nos faltó y hay que darle la vuelta. Ahora nos falta la Liga y aspirar ahí a tope”, añadió el portero.

“Creo que no hay explicaciones, lo hecho está así ahora y hay que darle la vuelta. Hay que tener todas las aspiraciones en la Liga, ya que desaprovechamos una buena oportunidad los que no hemos tenido tanta regularidad. Al final de cuentas esto es futbol y se demuestra que los juegos son 11 contra 11, que no tiene nada que ver el que uno esté en la Liga de Ascenso y otro en Primera División”, sentenció Raúl Gudiño.

En Chivas ahora es grande el malestar. “No sólo la directiva, también nosotros estamos molestos por no lograr avanzar, pero como te digo: hay que darle hacia adelante y afrontar estas cosas que vienen. Al final de cuentas la presión siempre va a estar, siempre está en todos los juegos. Esto es una evaluación constante y tenemos que vivir con esto. No creo que haya sido exceso de confianza, se cometieron errores y eso fue lo que nos echó”, señaló.

Tanto para Gudiño como para otros jugadores, vendrán tiempos complicados. La Copa MX era su oportunidad de jugar y ahora sólo quedará la opción de buscar un lugar en la Liga MX, algo que no resultará para nada sencillo.

“Creo que todo eso es difícil, pero a su vez también están los entrenamientos. Cambia un poco el rol de lo que podía demostrar, ahora me toca en los entrenamientos y cuando me toque, sean los minutos que sea. No tenemos la Copa, creo que no solamente para mí sino también para todos los jugadores. Eso cambia un poco el panorama para todos los que no están jugando, a trabajar duro en los entrenamientos para poder levantar la mano en la Liga”, finalizó el portero.

