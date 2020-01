Santiago Cáseres: "En el momento que me llamó América, ni lo dudé"

Santiago Cáseres, nuevo refuerzo del América, arribó a la Ciudad de México durante la mañana de este jueves, para incorporarse con el conjunto de Coapa para este torneo Clausura 2020.

El juvenil argentino se mostró contento y emocionado por el nuevo reto que afrontará a sus 22 años de edad. Uno de los más importantes de su carrera, pues buscará la revancha deportiva, luego de que no pudo sumar muchos minutos en su paso por el Villarreal, aunque también es consciente de la responsabilidad que tiene al vestir los colores de las Águilas.

"Es un desafío muy grande, sé a que club vengo, al más grande de México. Espero mostrar lo que sé y darle lo mejor a la gente", mencionó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cáseres conoce la gran responsabilidad que tendrá, ya que será el encargado de suplir el hueco que dejó su compatriota Guido Rodríguez. "Guido dejó una huella muy grande en el club, pero me estoy preparando para este reto".

El mediocampista reconoce que tuvo ofertas de Argentina; sin embargo, considera que aún no es tiempo de volver, por eso, en cuanto supo del interés del América, no pudo darle una negativa. "En el momento que me llamó América ni lo dudé. Honestamente surgió en los últimos días. Antes de venir pedí referencias a Leo, me dijo que la gente está loca por este club, y eso a mí me dio el punta pie final para decidirme".

