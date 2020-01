El Barcelona ficha a su 'Cristiano Ronaldo'

El FC Barcelona anunció este viernes el fichaje del joven atacante portugués Francisco Trincao (20 años), internacional sub-21, procedente del Sporting de Braga, equipo en el que permanecerá hasta el 30 de junio.

El Barcelona desembolsa en la operación 31 millones de euros por un jugador que firmará contrato para las próximas cinco temporadas, a partir del próximo 1 de julio.

El anuncio de la llegada de Francisco Trincao se produce justamente el siguiente día de que el Barcelona se haya deshecho de uno de sus delanteros jóvenes con más proyección, Carles Pérez, quien ayer jueves fue cedido al Roma, pero con opción obligatoria de compra por 11 millones de euros.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020