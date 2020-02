Lamar Jackson, elegido como el MVP de la temporada 100 de la NFL

Lamar Jackson, mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL, después de lograr una temporada brillante.

En sólo 21 meses, Jackson pasó de ser la última selección en la primera ronda del draft de la NFL 2018 a ser reconocido como el mejor jugador de la liga.

Jackson fue nombrado por unanimidad el MVP el sábado, a pesar de que siempre fue cuestionado sobre si podría tener la clase de quarterback de la liga.

