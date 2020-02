Debuta el hijo de la leyenda Paolo Maldini con el Milan

Daniel Maldini hizo este domingo su debut en la Serie A con la camiseta del Milan en el partido que empató 1-1 contra el Hellas Verona y abrió de esta manera el tercer capítulo de la "saga Maldini" en el club milanés, después de Cesare y Paolo.

Daniel Maldini, delantero centro de 18 años, saltó al campo este domingo en San Siro en el minuto 93 en sustitución de Samu Castillejo y convirtió en realidad un sueño que tenía desde que, en su niñez, entró en los juveniles del equipo en el que tanto su abuelo, Cesare, como su padre, Paolo, marcaron la historia.

Si tanto su abuelo como su padre fueron leyendas del futbol como defensas, Daniel creció como delantero y fue premiado este domingo con el estreno en la Serie A por el técnico Stefano Pioli, que le convocó y luego le hizo entrar al campo un día en el que no pudo contar con el sueco Zlatan Ibrahimovic, ausente por gripe.

