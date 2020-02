‘Si Inter de Miami quiere a Pizarro tendrán que pagar la cláusula de salida’: Davino

La salida de Rodolfo Pizarro a la MLS es prácticamente un hecho, sin embargo, de acuerdo con información de Cancha, el club estadounidense tendrá que pagar cerca de 20 millones de dólares para hacerse con sus servicios, así lo aseguró Duilio Davino, presidente deportivo de los Rayados del Monterrey.

De momento, la postura de Rayados ha sido esperar a que el equipo encabezado por David Beckham decida pagar el precio que Monterrey pide por la salida de Pizarro, pues el interés ha estado sobre la mesa desde hace ya algunas semanas atrás.

"Vamos a esperar la verdad hemos sido muy claros, si existe un interés del Inter, si lo quieren tienen que pagar la cláusula de salida. Nosotros ya hemos sido muy claros que el jugador no es negociable, así que hasta ahora no hay más que un interés de un equipo que si se lo quiere llevar tendría que poner la cláusula de recision y el jugador obviamente estar de acuerdo, pero no tenemos más información", explicó Davino.

A pesar de que la intención de Rayados es que Pizarro se quede más tiempo en la institución, Davino es consciente de que el jugador será quien decida tomar la decisión de emigrar a la MLS, liga en la que sin duda tendría un arreglo económico superior al que tiene en Monterrey pues llegaría como jugador franquicia.

"Las dos opciones le gustan, sin duda, yo creo que está bien un poco más por el tema económico la de Estados Unidos, pero al final mientras no hagan válida la cláusula de resición entonces son todos rumores, vamos a esperar que sucede. Pizarro es un jugador que queremos que continúem es importante para nosotros, al final eso el tiempo lo dirá y si no, tendríamos que reaccionar para ver qué jugadores podemos traer", sentenció el presidente deportivo.

