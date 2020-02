Trump no predica con el ejemplo al escuchar el himno de EU

Un video publicado en Instagram por un asistente a la fiesta por el Super Bowl celebrada en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en el sur de Florida, Estados Unidos, muestra al presidente en actitud poco seria mientras se escucha el himno nacional de EU, algo que él ha criticado en otros.

Futbolista patea en la cabeza a compañero al tratar de agredir a aficionado

Peleador de MMA se rompe el brazo durante una llave

En el video que, según el diario Miami Herald, fue tomado por un empresario del sector inmobiliario, se ve a Trump gesticulando y haciendo como si dirigiera una orquesta mientras las personas que le rodean, entre ellas su esposa Melania y su hijo menor Barron, cantan el himno con la mano en el corazón.

No Joke! This is video Trump during the National Anthem at his Super Bowl Party last night… He's seen waving his arms like a lunatic and pointing at people in the middle of the anthem.

B…b…but Colin Kaepernick.pic.twitter.com/jBEUg4k1gR

— Ms. Krassenstein (@HKrassenstein) February 3, 2020