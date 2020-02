Patrick Mahomes cumple sueño tras conquistar el Super Bowl

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, ganador del Super Bowl LIV, cumplió el deseo que tenía desde hace siete años, que era llegar a Disney World tras conseguir el trofeo Vince Lombardi.

"Apuesto a que debe sentirse increíble ser el quarterback que dice: "Voy a ir a Disney World", después de ganar el Super Bowl”, se lee en un tuit que posteó Mahomes en 2013.

Como cada año desde 1987, el jugador más valioso del Super Bowl realizó el recorrido acompañado de los personajes de Disney, ante la expectatica de los aficionados que se dieron cita al parque de diversiones.

Congratulations to the #SuperBowl Champion Kansas City Chiefs, MVP quarterback Patrick Mahomes and Make-A-Wish child Nathaniel! Thank you for watching #DisneyParksLIVE! https://t.co/NQvTeanGd1

— Disney Parks (@DisneyParks) February 3, 2020