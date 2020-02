Luis Fernando Tena: 'El Tuca es el puto amo'

Ricardo “Tuca” Ferretti es un ejemplo para muchos entrenadores. Su larga permanencia en Tigres es envidiada, en una Liga que se distingue por su poca paciencia a los proyectos. Pero además, es exitoso pues sigue en el puesto con títulos que le respaldan. Por eso Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, lo consideró este martes el “pu… amo” en México.

“Desear, todos quisiéramos ser como el ‘Tuca’ Ferretti: lleva 10 años ahí y todos quisiéramos permanecer mucho tiempo en una gran institución como esta. Claro que ese es mi deseo, tengo contrato por año y medio, ojalá pueda durar tres o cinco o más, eso es lo que quisiéramos todos”, explicó el entrenador del Rebaño Sagrado, previo a la visita del próximo sábado a Tigres.

“El ‘Tuca’ ha sido el ejemplo para todos, imagínate tiene desde el 91, casi 29 años dirigiendo ininterrumpidamente, en muy buenos equipos, ganando títulos. Es el ejemplo para todos nosotros en México, todos quisiéramos tener casos como el de él. Como dirían en España: el ‘Tuca’ acá es el puto amo”, sentenció el “Flaco”, utilizando el mismo término con el que años atrás se refiriera Pep Guardiola a José Mourinho, quienes dirigían a Barcelona y Real Madrid en ese momento.

El técnico de Chivas también tuvo elogios para su rival del sábado . “Tigres tiene uno de los mejores planteles. Tigres es el equipo de la década, el que más títulos ha ganado en los últimos años, tiene un gran plantel, una gran afición que los empuja, un extraordinario técnico con una brillantísima trayectoria”, aseguró Tena.

No se confía de que el cuadro felino viva un momento complicado en el arranque del Clausura 2020. “Esperamos al mejor Tigres, al de siempre; además, tiene un estilo de juego muy definido, entonces esperamos un Tigres durísimo. Es verdad no fue su mejor partido con Pachuca y eso hará que se tengan que reivindicar el sábado. Siempre ir al ‘Volcán’ es de los partidos más duros del torneo”, señaló.

Toma la responsabilidad

Por otra parte, Luis Fernando Tena asumió la culpa por las críticas que ha recibido Chivas en el actual Torneo Clausura 2020. La expectativa era muy alta, pero el equipo apenas suma seis puntos después de cuatro jornadas, para ubicarse en el sexto puesto. El “Tena” asegura que es el mayor responsable de esto.

“El responsable soy yo, si un equipo no tiene buen funcionamiento colectivo es responsabilidad del técnico. A los jugadores no se les puede decir nada de su entrega, esfuerzo y lucha. Si un equipo tiene buenos jugadores y no funciona es responsabilidad mía y estamos tratando de corregir. Hemos tenido por ejemplo un gol de 16 toques al Toluca y fue un golazo, en eso debemos insistir. San Luis nos presionó bien y no tuvimos la pelota como hubiéramos querido”, señaló.

“Todo equipo que presiona mucho sabe que deja espacio atrás y cuando pudimos tener la pelota en el último tercio, tuvimos muy poco peligro. Eso debemos mejorar, pero la calidad de estos jugadores nos da para eso, aun sin jugar bien, sin que el funcionamiento colectivo sea ideal, no hemos perdido y estamos en sexto lugar. Eso me da para ser optimista respecto al futuro del equipo”, concluyó el “Flaco”.