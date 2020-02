Verónica Rodríguez se despide de Fox Sports

La conductora deportiva Verónica Rodríguez, se despidió de la cadena Fox Sports, empresa en donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos, gracias a su participación en distintos programas.

El motivo de su salida se debe a su matrimonio con el reconocido luchador irlandés, Finn Bálor, pues ambos viven en países distintos, hecho al que piensan ponerle fin, por lo que Vero abandonará México para estar a lado de su esposo y, aunque se mostró triste por dejar a la cadena deportiva, también mostró su felicidad "por seguir el corazón".

"No voy a poder acompañarlos a través de las pantallas de Fox por un tiempo, saben que mi vida personal cambió u hay que seguir el corazón. No se puede estar en dos lugares (países) al mismo tiempo, pero estamos creando caminos para regresar pronto. Qué nervios no pasar mis mañanas con ustedes, deséenme suerte que por aquí nos topamos cracks", fue el mensaje que compartió mediante su cuenta de Instagram.

Es importante recordar que Verónica Rodríguez contrajo matrimonio con el luchador de la WWE durante 2019, razón por la que se ausentó unas semanas de Fox Sports, pero su regreso no tardó para el programa mañanero Agenda Fox Sports.

