¿Cómo afectaría el Brexit a Raúl Jiménez en Inglaterra?

Raúl Jiménez atraviesa un momento de ensueño, pues se ha convertido en el mejor delantero mexicano de la actualidad, gracias a sus destacadas actuaciones con el Wolverhampton, equipo en donde ya es un ídolo para la afición.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues el Brexit ya es una realidad y, con él, llegará una serie de cambios en la Premier League, una de las mejores Ligas de futbol a nivel internacional.

Pero… ¿esto afectará a Raúl Jiménez?

El Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea. Pese a ello, aún existen muchas dudas por resolver, las cuales se irán ajustando en el resto del año, pues será hasta finales del 2020 cuando todo entre en rigor.

Al ser un referente de los Wolves, es poco probable que el Brexit afecte a Raúl Jiménez, aunque no es imposible. Lo cierto es que distintos clubes sufrirán por el tema de extranjeros, ya que será bastante complicado tenerlos en sus plantillas por distintas razones: visa de trabajo, reducción de extranjeros y estrictas reglas en fichajes.

La Premier League se ha caracterizado por ser una de las Ligas con mayor 'libertad' en sus fichajes; es decir, para un futbolista que no es de nacionalidad inglés, no tiene mayor dificultad para llegar al balompié de Inglaterra, pero esto podría cambiar con el Brexit, ya que se les pediría una visa de trabajo, la cual no sería nada sencillo en conseguir, pues entre muchos de los requisitos, uno de ellos sería la experiencia fuera de su país.

Futbol inglés se llena de incertidumbre gracias al brexit Se puede complicar el trabajo de los futbolistas por la disminución de la libertad de movimientos en las transferencias

Las plantillas sí que estarían en problemas, pues se reduciría la cantidad de extranjeros -aunque aún se desconocen números exactos-, esto con la finalidad de apoyar a los jugadores a las canteras de los clubes ingleses.

Otra de las afectaciones que habrá, será que los clubes ingleses no podrán fichar a jugadores menores de 18 años. En el artículo 19 del reglamento de la FIFA prohíben fichajes internacionales de menores fuera de la Unión Europea. Por lo que los equipos de la Premier League se olvidarían de ello.

Evidentemente los cambios que esto tendría no serán de manera inmediata.

