Marco Fabián concreta fichaje con el Al-Sadd de Catar

Marco Fabián es nuevo jugador del Al-Sadd de Catar después de que este miércoles concretara su fichaje con el equipo que dirige el español Xavi Hernández.

El delantero mexicano señaló en un comunicado que compartió en Twitter que “inicia un nuevo reto” y que esperar “aprender mucho y sobre todo aportar mi experiencia, disciplina, pasión y compromiso para el bien del equipo”.

Fabián de la Mora firmó con el Al-Sadd hasta el final de la temporada 2019-20y usará el número 33.

De igual forma señaló que a los rumores sobre un posible regreso a las Chivas, él mantiene una buena relación con Amaury Vergara y Luis Fernando Tena, pero que no recibió ninguna oferta del club rojiblanco.

Marco Fabian: I am ready for this new challenge

“Supe que hubo algunos rumores rumores que decían que no acepté una oferta o que no me interesaba Chivas. Nada de eso fue cierto. Lo que es cierto es que el plantel está completo y deseo de todo corazón que al equipo le vaya bien siempre. De igual manera agradezco enormemente a los clubes mexicanos que tuvieron interés en mí últimamente, me siento alegado de su interés, pero por ahora mi destino me invitaba a seguir en el extranjero”, dijo.

El Al-Sadd es el quinto equipo de Marco Fabián en su carrera, antes estuvo en: Chivas, Cruz Azul, Eintracht Frankfurt, Philadelphia.