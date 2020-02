Salvaje nocaut se presentó en el boxeo africano

Una gran polémica surgió en el campeonato Bukom Boxing de Ghana, África, debido al nocaut tan brutal que se presentó en la pelea entre John Amazu y Wasiru Mohamed, en la que estaba disputándose el título de los pesos súper gallo.

Durante el cuarto round Amazu, campeón defensor, ya no lucía más, lo que aprovechó Mohamed para atacarlo con más furia.

El réferi no intervino pese a que John ya no lograba defenderse y detuvo el combate hasta que Wasiru lo mandó a la lona.

Monster KO in the main event today from Accra, Ghana! Wasiru Mohammed (12-0, 11 KO’s) with the KO-4 of John Amuzu (22-2) in their super bantamweight bout. Mohammed defends his WBO global title.

🎥⁦@KboXtv⁩ pic.twitter.com/qwqFQ1RcGl

— Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) February 1, 2020