Muere ex futbolista brasileño a los 42 años de edad

Una noticia que conmocionó al mundo del futbol en Brasil se confirmó este jueves tras el fallecimiento del ex futbolista André Moreira Neles, quien fue figura de clubes como Palmeiras, Inter de Porto Alegre y Atlético Mineiro y que apenas hace un par de años anunció su retiro de las canchas.

De acuerdo con distintos reportes, el ex jugador de 42 años de edad murió a causa de un paro cardiaco, mismo que fue sorpresivo para la novia de André, pues él no presentaba complicaciones cardiacas y se encontraba totalmente sano, así lo revelaron distintas fuentes en Brasil.

"Era un tipo sano y no tenemos forma de entender un ataque cardiaco como este. Estaba en la casa de su novia. Él y Angélica habían estado saliendo durante un mes. Llamaron al Departamento de Bomberos, incluso le aplicaron adrenalina en las venas, pero André no pudo reaccionar. Ni siquiera lo llevaron al hospital", sentenció Luiz Antonio, familiar de André para el portal UOL Esporte.

Un hecho que se especula pudo influir en el fallecimiento de André Moreira, mejor conocido como 'Balada' fue su etapa en la que cayó en la adicción a las drogas, pues ese aspecto terminó con su carrera de una forma que él no hubiera esperado, así lo reveló en entrevistas anteriores.

"Fue el momento más crítico de toda mi vida. No solo en el aspecto profesional, sino también en el personal. Bebía, fumaba y me drogaba para tratar de llenar ese vacío. ¿Y qué era ese vacío? Jugar al futbol. Era la única cosa que sabía hacer en la vida. No jugaba futbol por dinero", reveló hace algunos meses en entrevista para el mismo medio UOL Esporte.

