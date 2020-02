“Chivas es el más grande de México”: Antonio Briseño

Reconocer a su rival del próximo sábado nada le cuesta: por eso, Antonio Briseño asegura que Tigres es el mejor equipo de la década. Pero enseguida, recuerdo que Chivas es el club más grande de México. Así, el “Pollo” le pone sabor al partido que sostendrán estos equipos, dentro de la quinta fecha del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

FILTRAN LLAMADAS DEL DÍA DEL ACCIDENTE DE KOBE BRYANT

“Pienso que sí un poco (ha crecido) la rivalidad. Evidentemente, perder una Final sí hace que te quieran ganar la siguiente vez. El torneo pasado el estadio estaba casi lleno aquí, es lo bonito porque así empiezan las rivalidades importantes con partidos importantes, como Finales. Sí se puede decir que hay un poco más de atención porque Tigres es el mejor de la década y Chivas es el más grande del futbol mexicano”, explicó este jueves.

El sábado se reencontrará con Ricardo Ferretti, quien lo dirigió cuando pasó por Tigres. “El ‘Tuca’ ha dirigido 30 años y todo entrenador quisiera dirigir ininterrumpidamente 30 años. Lo que ha hecho el ‘Tuca’ es impresionante, pocos técnicos dirigen tanto tiempo seguido y 10 años en un equipo es de respetarse. Es de los mejores de México, no lo digo yo, lo dicen sus títulos y al final si el profesor (Tena) dice que es para admirarse, entonces lo es. Yo como jugador lo admiro mucho por lo que le aprendí y su trayectoria. Es un personaje del futbol mexicano que quedará como historia”, señaló.

Negó que “Tuca” brinde pocas oportunidades a los jóvenes y explicó su manera de trabajar. “No es que no apoye a los jóvenes, sino que a la gente que le dio tanto, a la gente que le entregó tanto a ‘Tuca’, que le dieron títulos o momentos importantes, los respeta mucho y les da jerarquía. A lo mejor un técnico normal si andas mal te quita el puesto en dos partidos, ‘Tuca’ te da cuatro porque confía en ti. Cuando te da la confianza a ti, que me la llegó a dar cuando jugué siete partidos de Liga seguidos, te la da totalmente y eso se agradece. No es que no dé oportunidades a jóvenes, sino que respeta a la gente que le dio y a las jerarquías”, sentenció el zaguero central de Chivas.

Sobre el encuentro de este sábado, confió en las posibilidades de su equipo. “Va ser un partido muy complicado porque se defienden muy bien y a final es Gignac, es Enner Valencia, es Edu Vargas, es Quiñones, es Aquino, es Jürgen, son jugadores elite y en cuanto se destapen, no sabes cuándo pueda pasar porque son jugadores de mucha calidad. Claro que se puede ganar cualquier partido, pero conscientes que no es un partido fácil. Al contrario, va a ser el más complicado de los cinco que hemos jugado, porque estamos jugando de visitante y es un equipo tan completo que en cualquier momento se puede destapar. Tenemos que estar lo más concentrados posible y sí queremos la victoria, pienso que la podemos conseguir, pero vamos a trabajar el partido”, detalló Antonio Briseño.

Es difícil el “Volcán”

Por otra parte, el zaguero central de Chivas admitió que otro factor habrá de considerarse para la visita de este sábado a Tigres. El Estadio Universitario no se le da al Rebaño Sagrado, que tiene más de 10 años sin ganar ahí. La cancha del “Volcán” se le complica, pero tratarán de cambiar esa historia.

“Hay que ser sinceros: el Volcán siempre está lleno, siempre apoya, siempre está gritando. Chivas siempre es local y la única excepción es ahí, porque tienen todos sus abonos vendidos. El apoyo del Volcán es como le dicen allá, incomparable, nunca lo había vivido en ninguna otra parte y he estado en varios equipos”, afirmó.

“No quiero decir que pesa, porque es una cancha, son 11 contra 11, pero las estadísticas ahí están, es difícil jugar ahí en Monterrey, es una cancha complicada. Son 10 años que tienen al ‘Tuca’ ahí y es la mejor década que ha tenido Tigres. Es difícil por el equipo que tiene, por la gran inversión, pero si hay una oportunidad de oro es ahorita. Siempre empiezan de poco a más y ojalá que arranquen después de la jornada seis”, finalizó Antonio Briseño.