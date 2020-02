Portero mexicano estuvo atrapado en China por epidemia de coronavirus

Rodrigo Ibarra Vázquez, joven guardameta mexicano quien perteneció a los Pioneros de Cancún y viajó a China para buscar una oportunidad de cumplir su sueño y jugar profesionalmente al futbol, vivió horas de incertidumbre en China, en donde durante más de una semana estuvo atrapado debido a la epidemia del Coronavirus hasta que con una ayuda inesperada pudo volver a casa.

ESPN dio a conocer la historia de este arquero mexicano, quien al tener pocas posibilidades de desenvolverse en el balompié nacional, decidió salir del país para desenvolverse dentro del ámbito que siempre ha soñado y compartió las primeras declaraciones de la angustia que vivió en suelo chino tras la crisis de salud que se atraviesa por el coronavirus.

“Traté de regresar a México vía Osaka, Japón, había comprado mis boletos y estaba a punto de abordar, pero el Departamento de salud de los Estados Unidos anunció que se cerraban las fronteras y estuve a punto de quedarme tres meses atrapado”, relató Ibarra para ESPN.

Te puede interesar: OFICIAL – Juegos Olímpicos no sufrirán modificación ni cancelación, pese a coronavirus

Rodrigo comentó que tenía contactos con la directiva del Dalian Transcendence de la segunda división de China, por lo que solo faltaba firmar acuerdos para unirse a los trabajos de pretemporada, pero la negociación se vino abajo tras la ya mencionada epidemia.

“Estaba buscando la posibilidad de llegar a un equipo de la segunda división de China, el Dalian Transcendence. Ya estaba platicando con los directivos, iba a empezar la pretemporada, porque el campeonato empieza en abril. Me estaba preparando, pasé las fiestas allá y pasó todo esto”, agregó.

Aunque en alguna ocasión, las destacadas actuaciones de Rodrigo en la liga de Belice lo llevaron a ser considerado por el Atlante para llegar al Ascenso MX, esta situación nunca se concretó, por lo que tuvo que apelar a un último recurso, que fue viajar a China en busca de la ya mencionada posibilidad, hecho por el que fue duramente criticado.

“A veces la gente no entiende la pasión por este deporte, y algunos damos todo por el futbol. La gente me puede tachar de loco, pero agarré mis maletas y me fui a dar lo mejor. Las cosas no se dieron, pero a seguir adelante”, relató.

Rodrigo Ibarra vivió horas de drama en territorio Chino y en cuanto se enteró que no podía regresar a México vía Estados Unidos pensó que quedaría atrapado por más tiempo tras esta emergencia sanitaria que atraviesa el país asiático y que poco a poco comienza a extenderse a otras partes del mundo.

“Recuerdo que las calles estaban vacías, era un caos. Es un país muy grande, con mucha gente. Se tomaron las medidas necesarias, todo el cuerpo de salud se preparó para contener la enfermedad que está ahí, para evitar que se propague, había personas que usaban hasta dos cubrebocas”

“Mi plan inicial era viajar a través de Beijing, pero al ver las noticias que iban a cerrar el aeropuerto de Beijing, tuve que salir por el norte, por Dalian, casi en la frontera con Corea. Volé directo a Osaka y la compañía United Airlines me negó el acceso para ir a San Francisco, porque el vocero de la Casa Blanca emitió un comunicado en el que decía que la gente que estuvo en China en los últimos 14 días no podían ingresar al país, con excepción de personas con Green Card o familiares directos en Estados Unidos, tengo familiares directos y no me dejaron subir”, agregó.

Fue la ex seleccionada mexicana Iris Mora quien ayudó económicamente a Rodrigo a regresar a México tras la difícil situación que el arquero y su familia atravesaron ante la negativa por parte de las autoridades estadounidenses de que volviera a casa. Pues la ex jugadora, pagó 300 dólares para que pudiera tomar un vuelo de regreso.

“La verdad fue ella (Iris Mora) la que me contactó, me pidió todos mis datos y en una hora sabía que iba a volver a México. Por fin estoy aquí”, sentenció en su llegada a ESPN.

Te recomendamos