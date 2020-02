Raúl Jiménez es alabado por Peter Crouch y Roberto Martínez

Raúl Jiménez sigue destacando con el Wolverhampton por lo que continúa recibiendo elogios de figuras del futbol. Ahora fueron Peter Crouch y Roberto Martínez quienes alabaron al futbolista mexicano.

El ex futbolista inglés se dijo sorprendido porque no se ha ligado a Jiménez con un club de renombre. "Es un todo terreno como centro delantero. Tiene todo. Él marca goles, produce goles y es bueno por arriba. Estoy sorprendido que todavía no sea ligado a algún equipo grande por todo lo que ha hecho en los últimos dos años. Es vital para el equipo”, dijo Crouch a la página de los Wolves.

Además declaró que disfruta ver jugar al ex americanista. "No solo se queda en el centro. Tiene todos los atributos que quieres en un delantero de clase mundial. Es una delicia verlo jugar”, agregó.

Por su parte, el entrenador de Bélgica Roberto Martínez destacó la dupla que Raúl ha hecho con el español Adame Traoré. "Adama Traoré y Raúl Jiménez son la mejor dupla que el Wolves pudo encontrar. Jiménez se beneficia de la posición de Traoré, pero es muy inteligente para moverse en el campo. Es bastante ingenioso con los pies y sabe cuándo entrar al área y cuando no”, comentó.

De igual forma señaló que está viviendo su mejor momento con el Wolverhampton tras su paso por la Liga española y portuguesa. "Raúl ha jugado cada partido de Premier League desde el ascenso del equipo, lo que es sorprendente, pero más importante es que él encontró a este equipo. Creo que es perfecto. Es un nueve que está teniendo el mejor momento de su carrera después de su tiempo en España y en el Benfica”, apuntó.

Por último, recordó que enfrentó a México en 2017 y desde entonces Jiménez destacó. "Ha jugado más de 80 partidos para su selección y recuerdo que hace dos años jugamos ante México y él tenía todo. Es bueno por aire y es alguien que se mueve bien y puedes ver la conexión con sus compañeros al ataque”, concluyó.