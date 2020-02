Patinador mexicano Donovan Carrillo rompe récord y califica al Mundial

El mejor patinador artístico de México, Donovan Carrillo dio inicio este viernes 7 de febrero su participación dentro del ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 en Seul, Corea, en el programa corto donde obtuvo el mayor puntaje de toda su carrera deportiva.

En punto de las 19:33 horas tiempo Corea, 4:33 horas de México, Donovan Carrillo Suazo entró a la pista del con el único objetivo de ubicarse dentro de los 20 mejores patinadores para poder clasificar a la prueba de free program y lograr su clasificación al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.

Bajo la música de In the Mood by Glenn Miller, el tapatío obtuvo el puntaje más alto en toda su carrera deportiva sumando un total de 73.13 puntos, y logró la calificación gracias a los 3 saltos Axel, 3 Lutz/ 3 toe y 3 flip que realizó a la perfección.

Carrillo Suazo estará presente el próximo sábado 9 de febrero en el programa libre con la música de Aranjuez Performed By Il Divo, buscando su lugar para el Campeonato Mundial que se llevará a cabo del 16 al 22 de marzo en Montreal, Canadá.