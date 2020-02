Federer y Nadal baten récord de asistencia en Sudáfrica

Roger Federer y Rafael Nadal batieron este viernes el récord del partido de tenis con más público de la historia, en un encuentro solidario en Ciudad del Cabo ante 51.954 espectadores en el que también compartieron pista con el magnate Bill Gates y el cómico Trevor Noah.

El choque, bautizado "The Match in Africa", estaba organizado por la Fundación Roger Federer con la meta puesta, además de en pulverizar el récord, en recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur de África.

Ese objetivo también se logró y los fondos obtenidos alcanzaron los 3,5 millones de dólares.

"Va a ser una noche muy especial y poder compartirla con Roger aquí en Sudáfrica y jugando para su fundación lo hace aún más único (…). Vamos a intentar disfrutarlo en cada momento e intentar hacer un partido que sea bonito para los espectadores", había contado a Efe Nadal durante la sesión de calentamiento previa al partido.

Para Federer la ocasión era "mágica", según explicó también él mismo a Efe, ya que su madre es sudafricana y en el país tiene no solo familia, sino también grandes recuerdos de infancia.

Por ese motivo, fue precisamente Lynette Federer la encargada de lanzar la moneda para decidir quién comenzaba sirviendo en el primer duelo de la noche: un set de dobles cargado de humor en el que Trevor Noah y Bill Gates sorprendieron al público con sus buenas aptitudes con la raqueta.

Federer y Gates se apuntaron la victoria por 6-3, pero Noah y Nadal se ganaron al público con su compenetración para hacer bromas.

"Que alguien apague el aire acondicionado", bromeaba el presentador de The Daily Show en medio del partido cuando se levantaba el viento.

El evento estuvo también amenizado por el Coro Juvenil Ndlovu, que en los descansos puso a vibrar el estadio con sus espectaculares versiones con sabor africano de distintos grandes éxitos internacionales.

Pero el plato fuerte de la noche llegó, por supuesto, al final, con el enfrentamiento individual entre Nadal y Federer.

