Revelan fecha y horario del homenaje a Kobe Bryant

Un homenaje público en memoria de Kobe Bryant, su hija y las otras siete personas que perecieron en un accidente de helicóptero está previsto para el 24 de febrero en el Staples Center, dijo el jueves una persona enterada de los detalles.

Esa arena deportiva es el lugar donde Bryant brilló con los Lakers de Los Ángeles durante buena parte de su carrera de dos décadas. La fecha, 24-2, hace referencia al número 24 que Bryant usó en la parte final de su carrera y al 2 que empleaba su hija Gianna, de 13 años.

No se ha emitido un anuncio público sobre el homenaje. La persona que proporcionó la información y que habló con The Associated Press tiene conocimiento sobre los planes, y solicitó permanecer en el anonimato.

El diario Los Angeles Times fue el primer medio en informar sobre el acto, citando a dos fuentes anónimas con conocimiento de la planificación.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, había dicho que se realizaría un homenaje público, pero sin dar detalles. Tampoco han emitido información al respecto los Lakers ni el Staples Center.

Bryant murió el 26 de enero, cuando el helicóptero que lo transportaba junto con su hija y las otras siete personas se estrelló contra la ladera de una colina en la localidad californiana de Calabasas. Los pasajeros se dirigían a un torneo de basquetbol juvenil en la academia Mamba Sports, propiedad del basquetbolista retirado.

El equipo en que jugaba Gianna era entrenado por Bryant y participaba en el torneo.

No se ha esclarecido la causa del desastre, aunque se espera pronto un informe preliminar por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

A horas de que se dio a conocer el deceso, numerosos fanáticos se presentaron de forma espontánea en las inmediaciones del Staples Center para erigir un altar colosal de flores, balones, jerseys, juguetes de felpa y globos. Todas esas ofrendas fueron retiradas el lunes, y se instó a los admiradores de Bryant para que donaran dinero a la fundación del exbasquetbolista en vez de comprar más flores o artículos.

La viuda de Bryant, Vanessa, había solicitado que se le entregaran algunos de los objetos llevados como ofrenda. Éstos serán catalogados antes de la entrega.

Las flores serán convertidas en composta para abonar las plantas en las inmediaciones del Staples Center.

El recinto, inaugurado en 1999, ha albergado otras ceremonias fúnebres, incluida la de Michael Jackson y, el año pasado, la del rapero Nipsey Hussle. Bryant, quien llegó a la NBA en 1996, jugó por los Lakers en el Forum de Inglewood durante tres campañas.

Los Clippers de Los Ángeles y los Grizzlies de Memphis tienen previsto enfrentarse en el Staples el 24 de febrero, a las 7:30 de la noche.

