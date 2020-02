Roger Martínez considera que América ha sido injusto con él

Roger Martínez trató de salir del América con dirección a Europa en el último mercado de invierno algo que no pudo cumplir, por lo que ahora que está borrado del primer equipo, el colombiano considera injusta su situación.

En entrevista con Fox Sports, Martínez señaló que se encuentra al cien para tener participación en este torneo. “Solo dije que si llegaba una oferta la escucharan. No es un crimen que el jugador quiera ir a jugar a Europa. No sé que decisión habrán tomado (directiva), pero no estoy lesionado, estoy entrenando bien, estoy al cien. Siento que estoy viviendo una injusticia porque todos entrenamos para tratar de jugar el fin de semana y ya es decisión del técnico", remarcó.

Al ser cuestionado acerca de su deseo de no jugar hasta que se areglará su situación, Roger Martínez aclaró que nunca dijo que se quería ir del América.

“No es mi intención para nada negar jugar en el club, quien no va a estar contento en el club más grande México, he ganado tres títulos en un año y medio que es el tiempo que llevo y si se mal interpretó les ofrezco una disculpa, porque yo estoy muy a gusto y contento con mis compañeros y Cuerpo Técnico. Este club me dio la oportunidad de volver a mi Selección”, sentenció.