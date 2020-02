VIDEO: LeBron James recrea anotación de Kobe Bryant en 2001

Este jueves en el duelo entre los Lakers de LA y los Houston Rockets, una de las anotaciones de LeBron James dio de qué hablar debido a la manera en la que el ‘Rey’ decidió rendirle homenaje a su gran amigo Kobe Bryant tras su trágica muerte en un accidente aéreo.

A través de sus redes sociales, el cuadro angelino compartió un video en el que curiosamente LeBron encesta un balón de la misma manera en la que Bryant lo hizo en 2001 defendiendo la camiseta del equipo de los Lakers.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020