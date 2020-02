‘Hay que dar la cara, el equipo no está funcionando y todos somos responsables’: Ricardo Pélaez

Luego de que Chivas cayera 3-0 ante Tigres en su dura visita al Volcán Universitario, el Director Deportivo del conjunto rojiblanco, Ricardo Peláez salió a dar la cara ante los medios, asumiendo su total responsabilidad por el mal paso del equipo y afirmando que todos en la institución son los culpables de la actualidad del equipo.

“Todos hemos quedado a deber, empezando por mí por la medida en que se me apoyó para elegir al cuerpo técnico y elegimos a los refuerzos y hay que dar la cara, el equipo no está funcionando y hay responsables y el máximo responsable soy yo”, dijo el ex jugador.

Ante una posible salida de Luis Fernando Tena tras esta derrota, Ricardo Peláez se limitó a dar una respuesta concreta y únicamente respondió que todos en el plantel tienen las maletas hechas, sin embargo, reiteró el compromiso de los jugadores con el cuerpo técnico y directiva, por lo que confía en que se salga de este mal momento.

“Estamos con las maletas hechas, todos somos responsables. Yo creo que los jugadores defienden a su técnico y defienden el proyecto de los directivos en la cancha, el día que veamos que no se da eso, estaremos más preocupados y creo que se trata más de un tema de funcionamiento y de adaptación”, explicó Peláez.

