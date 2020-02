Estos son los goles de Cristiano Ronaldo con la Juventus en las diez últimas fechas

Pese a la derrota de la Juventus 2-1 ante el Hellas Verona este sábado, Cristiano Ronaldo sigue sumando jornadas con gol para extender su racha a diez. Está a una de Gabriel Omar Batistuta. ¿Lo alcanzará?

El portugués -que esta semana cumplió 35 años- anotó el tanto al minuto 65, convirtiéndose en el primer jugador de la Vecchia Signora en llegar a esa cantidad de fechas consecutivas con gol. Superó las nueve de David Trezeguet.

La racha de Gabriel Omar Batistuta de once jornadas seguidas con gol la logró con la Fiorentina en 1995. Fabio Quagliarella (Sampdoria) tuvo once partidos, pero no once jornadas seguidas: se perdió una en el medio.

Destrozando récords

CR7 llegó además a 20 goles en 20 partidos de la actual temporada. Desde la 2004-05 suma temporadas de 20 o más goles: la más alta fue la 2011-12 con el Real Madrid, en la que anotó 37 dianas.

El estadígrafo español @2010MisterChip dio a conocer, además, que Cristiano es el primer jugador en la historia en marcar en diez jornadas seguidas en dos de las grandes ligas de Europa.

Lo había hecho con el Madrid en la 2014-15, entre las fechas tres y 12.

La racha de Cristiano Ronaldo con la Juventus

Estos son los diez partidos al hilo en los que ha anotado Cristiano Ronaldo por la Serie A: