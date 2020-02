Ighalo no estará en campamento del Manchester United por coronavirus

Manchester United continúa con su preparación para lo que resta de la temporada y por ello, el equipo dirigido por Ole Gunnar Solksjaer decidió realizar un campamento en Marbella, España, al cual el delantero nigeriano Odion Ighalo no pudo unirse con el resto de la plantilla debido a su reciente llegada proveniente de China, país en donde surgió la amenaza del coronavirus situación que compromete el viaje del goleador.

Te puede interesar: Juventus cae ante Verona y compromete el liderato de la Serie A

Ighalo jugaba para el Shanghai Shenhua de la Superliga China, equipo con el que estuvo concentrado hasta antes de ser fichado por el United y por la gravedad del asunto sanitario, no podrá viajar a España, pues existe la posibilidad de que tras haber estado en el país asiático con anterioridad, no se le permita volver a Inglaterra, así lo confirmó el estratega noruego Ole Gunnar Solksjaer.

“Odion se quedará en Manchester, porque llegó de China en los últimos 14 días. Debido a la situación en China, no estamos seguros de si se le permitiría regresar a Inglaterra si deja el país nuevamente, por lo que se queda aquí trabajando con un entrenador personal, un programa individual y su familia puede establecerse en Inglaterra, eso es un plus. Por supuesto que le hubiera gustado venir con los jugadores y conocerlos, pero el riesgo de un posible endurecimiento de las restricciones fronterizas nos obligó a no tomar dicha medida”, explicó ‘Solksja’

El Manchester United tendrá que encarar un duro duelo ante el Chelsea el próximo lunes 17 de febrero, mismo que podría comenzar a definir la pelea por los puestos europeos, mismos por los que compiten los Red Devils, el equipo de Frank Lampard y el Tottenham de José Mourinho.

Te recomendamos