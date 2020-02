Las Águilas despluman a los Gallos Blancos

El Club América consiguió un importante triunfo en la jornada 5 de Torneo Clausura 2020 al imponerse sobre el Querétaro (2-1), en el Estadio La Corregidora.

Las chicas de la jornada 5 del Torneo Clausura 2020

Aficionado del América de Cali es asesinado a apuñaladas

Las Águilas siguen sufriendo al no poder tener una plantilla completa debido a las lesiones; sin embargo la garra y el deseo de mantenerse en las primeras posición le bastó para imponerse sobre uno de los equipos que mejor han jugado en el campeonato.

El primer tiempo fue intenso y con oportunidades para ambos bandos pero los que abrieron el marcador fueron los azulcremas. Andrés Ibargüen recibió un balón en los linderos del área y remató de volea para vencer a Gil Alcalá.

América estuvo cerca de irse al descanso con la ventaja pero en el tiempo agregado, Guillermo Ochoa cometió un error en la salida, durante un tiro de esquina, y Ariel Nahuelpán apareció con un certero cabezazo.

En la parte complementaria, los Gallos Blancos se vieron un poco mejor que los visitantes; no obstante, no lograron aprovechar sus oportunidades como la que tuvo Paolo Yrizar al minuto 71’. El mexicano desaprovechó una jugada de gol pese a no tener marca y estar de frente a Ochoa.

Dos minutos después, Ibargüen volvió a aparecer. Aprovechando una serie de rebotes en el área definió con un potente zurdazo para marcar el 2-1 definitivo.

Con el triunfo, el Querétaro se quedó con nueve puntos, mientras que el América llegó a 10 unidades, dos menos que el líder León.