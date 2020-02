Nico Castillo agradece salir del hospital con su vida intacta

Buenas noticias para las Águilas previo al encuentro que sostendrán frente Gallos Blancos, ya que dieron a conocer que el atacante Nicolás Castillo fue dado de alta del hospital para seguir con su rehabilitación después de ser operado en dos ocasiones.

Mediante una carta en Instagram, Castillo se mostró contento tras haber superado esta situación y espera regresar aún más fuerte a las canchas de futbol.

"Hoy, después de muchos días en hospital me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta, gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí… hoy tengo un partido aparte, y no lo voy a perder. No se lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca. GRACIAS a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías. Les deseo lo mismo que me desean pero por mil, fue el mensaje del atacante junto a un video de el caminando y una foto en la que se encuentra en silla de ruedas.

El club informó, mediante un comunicado, el estado de salud del chileno. “El Club América informa que el jugador Nicolás Castillo ha sido dado de alta del hospital para continuar su proceso de rehabilitación”, señaló el equipo azulcrema.

Castillo fue operado el pasado 29 de enero de un problema en el tendón femoral del muslo derecho, después de la intervención sufrió una trombosis por lo que tuvo que ser operado otra vez.