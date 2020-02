Gabriel Caballero “Ojalá México pueda volver pronto a competencias sudamericanas”

Gabriel Caballero ha logrado dar identidad y un estilo de juego definido a un conjunto de FC Juárez que ha tenido un arranque prometedor en este Clausura 2020, lo que ha hecho que sus aficionados –y sobre todo su plantilla– se ilusionen con una posible clasificación a la Liguilla.

En entrevista con Publisport, el estratega argentino naturalizado mexicano explicó las claves para este gran inicio de torneo por parte de Juárez, así como sus puntos de vista sobre la polémica que se ha generado con el uso del VAR en la Liga MX y su consideración sobre la necesidad para el futbol azteca de un eventual regreso a torneos sudamericanos para volver a competir al más alto nivel y aspirar a ganar de nuevo un certamen de tal calibre como lo consiguió Pachuca en 2007 (Sudamericana), precisamente con Gabriel Caballero como jugador.

¿Cómo puedes explicar el buen arranque de torneo que ha tenido Juárez?

— El equipo empezó con ánimo, con resultados que ayudan al ánimo, a la confianza y a la seguridad, un equilibrio que, si bien el torneo pasado lo tuvimos, no éramos certeros a la hora de definir y ahora esos goles son los que nos están dando los puntos, a pesar de que nos han metido varios, pero hemos superado al rival haciendo más goles y nos da esa confianza, tranquilidad y seguridad. Hemos reforzado todas las líneas y el equipo se va a ir viendo mejor.

¿Ahora con este buen paso se enfocan en una posible clasificación a la Liguilla y queda atrás el tema porcentual?

— Nuestra meta es sumar puntos cada partido y después veremos para qué nos alcanza. Pero por supuesto que siempre que sumes te vas a olvidar de lo de abajo, entonces el objetivo es hacer la mayor cantidad de puntos posibles con el objetivo de ver hacia arriba y no estar preocupados en eso, falta muchísimo y el equipo debe mantenerse igual.

¿Está Juárez para poder ser una de las sorpresas en este Clausura 2020?

— Creo que eso te lo va a ir dando el pasar de los partidos con un buen nivel de juego, la contundencia es la que nos ha dado los puntos, el equipo va a seguir por ese camino y estar ahorita entre los ocho que clasifican a la Liguilla es el objetivo que queremos seguir teniendo.

¿Cuáles son tus puntos de vista sobre el uso del VAR?

— A mí me parece que es una buena herramienta; creo que brinda un poco más de justicia, a veces, con situaciones que se ven de una forma y después son de otra. Lo que no me gusta es que el VAR esté buscando cosas que no las ve nadie pero existen, porque, por ejemplo, en un tiro de esquina hay empujones, hay choques y ciertos agarrones y a veces nadie los ve y el VAR indica que hay una infracción, eso sí que es difícil, porque en el área hay roces siempre, ya ahí es el criterio del árbitro. Después que se revisen los goles, las tarjetas y los penales, eso me parece justo porque pueden ser o no y la evidencia del VAR te ayuda, pero tampoco los árbitros deben volverse dependientes del VAR, porque cualquier cosa que marcan se demora mucho en ir a ver y los criterios de los árbitros que de un partido a otro ven las cosas de una forma distinta y esa es la confusión que a veces se genera.

¿Crees que la tecnología del “ojo de halcón” ya es necesaria en el futbol mexicano?

— Creo que eso también sería importante, porque es en la línea del arco o también sería bueno incluir el chip en la pelota que también se ha hecho en muchos lados y te da la facilidad de avisarte que el balón entró, porque sí hay jugadas que son difíciles de valorar ni siquiera con la televisión, si no está la cámara en el lugar exacto. Entonces en la línea de los arcos sí debería existir el ojo de halcón o el chip en el balón y saber si cruzó la línea completamente.

¿Qué tan lejana ves la posibilidad de que el futbol mexicano regrese a disputar competiciones sudamericanas?

— Está en tratos la federación. Me parece que eran torneos que ayudaban mucho al futbol mexicano a darse a conocer y también a mostrar el futbol mexicano, son competencias que tienen mucha importancia en Sudamérica y que también tienen mucha trascendencia; ojalá que se pueda volver con equipos y selecciones. Serviría mejor que lo que es Concacaf.

¿Con el crecimiento que ha tenido el futbol mexicano, ves posible que algún día un club mexicano pueda aspirar a ganar un torneo internacional tal y como lo hizo Pachuca en la Sudamericana?

— Siempre estamos cerca porque a nivel club hemos competido bien contra cualquier equipo de Sudamérica y las pruebas están, todos los equipos que participaron en Libertadores y Sudamericana han llegado a las instancias finales, solamente nosotros la pudimos ganar con Pachuca, pero Cruz Azul llegó hasta el final, América y Santos hicieron un buen papel, Chivas también hizo un buen papel, siempre los equipos mexicanos han tenido una buena imagen en el futbol sudamericano.

¿Cómo analizas a los futbolistas jóvenes mexicanos que han partido al futbol europeo en los últimos torneos?

— Creo que el futbolista mexicano se tiene que exportar porque hay que conocer otros ambientes, otro futbol y costumbres diferentes. Eso los hace mejores jugadores y me parece extraordinario que el futbolista mexicano pueda irse a Europa, a veces el proceso de adaptación es distinto en cada uno y juegan más o juegan menos y me parece correcto que decidan salir y no conformarse en donde están.

¿Qué opinas sobre los extranjeros en el futbol mexicano y el desarrollo de los futbolistas jóvenes?

— Me parece que son muchos los extranjeros, creo que 12 por equipo. Son muchos y puedes utilizar nueve en cada partido y hay tres que se quedan fuera y eso es un gasto innecesario, la reducción ya está estipulada que irá bajando el número de extranjeros, pero por supuesto que el extranjero y el mexicano hacen que haya competencia y que los jugadores sean mejores.

