VIDEO: Golpean brutalmente a entrenador de basquetbol colegial en Estados Unidos

La violencia se hizo presente en un equipo de basquetbol colegial en los Estados Unidos, y es que a través de las redes sociales comenzó a circular un video en el que en las inmediaciones del Malcom X Shabazz High School en Nueva Jersey, un grupo de jóvenes golpea sin piedad a una persona que aparentemente es el entrenador del conjunto de dicha institución.

Disturbing video out of Newark, NJ where a high school basketball coach was attacked by his own players. Police are working to identify the suspects. (Sharing recut video due to offensive language) Live report on Eyewitness News and updates here: https://t.co/ASc7PagSOp pic.twitter.com/5elHx2ujQo

— Eyewitness News (@ABC7NY) February 6, 2020