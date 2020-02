‘Si no pagaba me iban a matar’, el desgarrador relato de futbolista que fue secuestrado

Una de las noticias que conmocionó al futbol argentino a principios de año fue el secuestro del jugador de Lanús, Lautaro Valenti y ahora el futbolista dio a conocer más detalles acerca del acto de inseguridad que sufrió.

En entrevista con TyC Sports, Valenti detalló como fue víctima de un secuestro exprés en Lanús.

"Me agarraron en Lanús en un kiosco. Me vieron el auto, estaba con un amigo y nos agarraron entre tres. Me llevaron por todos lados, pero yo no veía nada porque estaba agachado. Me daban culatazos (golpes con la pistola) y tuve miedo de que pasara algo peor porque siempre tuve un fierro (pistola) en la rodilla, si no pagaba me iban a pegar un tiro y no jugaba más", detalló en su relato.

"Ellos querían que vayamos a mi casa, pero yo les dije que era de Rosario y que vivía en la pensión de Lanús y ahí hay seguridad. Entonces preguntaron si alguien pagaba mi rescate y ahí tuve que hablar con mi representante (Adrián Ruocco), no me quedaba otra", señalo Valenti.

"Por suerte pagó y gracias a él estoy vivo. Le estoy agradecido de por vida por salvarme la vida a mi amigo y a mí. Pedían 70 mil dólares, pero no le dieron esa plata", comentó para finalizar el zaguero, de 21 años

Lautaro Valenti, futbolista del Club Atlético Lanús, fue secuestrado durante la madrugada del 25 de enero, aunque horas después fue liberado tras el pago del rescate que realizó su representante.