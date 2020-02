De marcar el quinto gol en el Barcelona 5-0 Madrid a jugar en el fútbol croata

La vida de Jeffren Suárez dio una vuelta de 180 grados, de pasar de ser una estrella emergente en el Barcelona a terminar jugando en un modesto equipo de Croacia. El venezolano firmó este martes por el Slaven Belupo tras estar siete meses sin club.

Nacido en Ciudad Bolívar, Venezuela, en 1988, Jeffren debutó con el Barcelona de la mano de Pep Guardiola en 2008. Formó parte de los planteles campeones de Champions en 2009 y 2011, que hicieron historia por su maravilloso fútbol.

Pero hay un episodio especial en el que el atacante fue protagonista: el 5-0 sobre el Real Madrid de José Mourinho el 29 de noviembre de 2010.

Jeffren, héroe en un duelo histórico del Barcelona

El Clásico de la jornada 13 de la Liga se disputó en el Camp Nou. Ganaban los locales 4-0 con goles de Xavi, Pedro y doblete de David Villa.

Fc Barcelona

Jeffren ingresó al minuto 87 por Pedro –compañero suyo en La Masía- y, luego de recibir un pase de Bojan Krkic, marcó el 5-0 al 90+1.

Los catalanes conquistaron la Liga con 96 puntos, cuatro por encima del Real Madrid.

Ese día jugaron así:

Barcelona 5: Valdés; Dani Alves, Puyol, Piqué, Eric Abidal; Iniesta, Busquets, Xavi (Keita, 87); Leo Messi, David Villa (Bojan, 76), Pedro (Jeffren, 87).

Valdés; Dani Alves, Puyol, Piqué, Eric Abidal; Iniesta, Busquets, Xavi (Keita, 87); Leo Messi, David Villa (Bojan, 76), Pedro (Jeffren, 87). Real Madrid 0: Casillas; Sergio Ramos, Ricardo Carvalho, Pepe, Marcelo (Arbeloa, 60); Özil (Diarra, 46), Khedira, Xabi Alonso, Di María; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema.

Fue el único gol de la temporada para Jeffren, y el último de los tres que marcaría en 22 partidos en su carrera con Barcelona.

Cuesta abajo en la rodada

En 2011 migró al Sporting Lisboa de Portugal, donde comenzó su calvario de lesiones. De allí pasó al Real Valladolid y luego al KAS Eupen de Bélgica, Grasshopper de Suiza y AEK Larnaca de Chipre.

Para esta temporada se une al Slaven Belupo de Croacia, club que marcha séptimo en la primera categoría con 18 puntos.

La clasificación es liderada por el Dínamo Zagreb con 53 unidades.

En temas de selección, Jeffren tuvo un similar desempeño; luego de decirle que no a Venezuela, ya que había sido criado desde temprana edad en España, jugó con la sub 21 de ese país. Al no tener más oportunidades, disputó dos encuentros con la Vinotinto en las eliminatorias sudamericanas. No volvió a ser convocado.