Nico Benedetti: 'volveré mas fuerte'

Nicolás Benedetti, atacante del América, habló por primera vez tras su lesión que sufrió con la Selección de Colombia, publicando un emotivo mensaje para sus seguidores.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Julio César Chávez Jr. cambia el boxeo y se lanzará como cantante

Benedetti, quién sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha durante el partido entre Colombia y Uruguay, señaló que volverá aún más fuerte

“El universo nunca te enviará un desafío que no esté destinado a fortalecerte más que triste, en este momento me siento agradecido con Dios por una nueva oportunidad para demostrarme a mi mismo que puedo con esto y mucho más. Es apenas el comienzo, pero voy con toda la actitud y disposición para superar esta prueba y volver aún más fuerte que antes. Gracias a todos por sus oraciones y mensajes de aliento, me llena de felicidad saber que cuento con ustedes”, fue el mensaje que colgó el colombiano en sus redes sociales.

Nicolás Benedetti ha disputado 23 juegos con la camiseta azulcrema, en donde ha disputado 1032 minutos y ha marcado cinco goles.

Aún no se ha dado a conocer el tiempo que el colombiano estará fuera de las canchas, que ya ha sido víctima de las lesiones durante su estancia en la Liga MX.

TE RECOMENDAMOS Recuerdan a Jorge Vergara con museo en la casa de Chivas