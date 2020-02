Jordan Sierra está listo para el reto de ser titular con Tigres

El ecuatoriano Jordan Sierra sabe que con la recuperación de algunos jugadores lesionados, la pelea por la titularidad será más complicada; sin embargo, buscará quedarse con el puesto.

“La lucha interna es importante aquí, está bueno, ya se están recuperando algunos compañeros y eso te compromete más a trabajar y esperemos hacer las cosas bien para siempre estar ahí”, mencionó.

Asegura que pelearle el puesto a Guido Pizarro y Rafael Carioca es un reto que está dispuesto a aceptar.

“Me gusta y por algo tomé este reto de venir acá, me gustan los retos y lo dije desde que llegué, tengo dos compañeros grandes que para mí son los mejores de la Liga como lo es Guido y Carioca, y estando ahí me emociona más estando al lado de ellos.

"Tigres es un equipo con bastantes alternativas, grandes jugadores, no me creo titular. Este es un trabajo donde siempre hay que dar el cien por ciento, esté o no entre los titulares, siempre hay que ser positivo para que el equipo esté en los primeros lugares”, dijo.

Los felinos visitan a Santos el próximo domingo, y esperan a un equipo complicado, pues su deseo es salir del bache en el que se encuentran los laguneros.

“Es un equipo muy complicado (Santos) y con grandes jugadores, pero más que pensar en ellos tenemos que pensar en lo que nosotros vamos a hacer. Hay que corregir para estar siempre positivos y esperemos sacar los tres puntos”, destacó.