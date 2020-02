Ronaldo Nazario: "Yo no quería irme del Barcelona, pero no se me valoró"

El brasileño Ronaldo, uno de los mejores delanteros de la historia, y quién fue figura del Barcelona a pesa de que solo estuvo una temporada tras su polémico fichaje con el Inter de Milán, hizo una revelación acerca de porqué cambió de aires en el verano de 1997.

El ex atacante señaló, en entrevista con DAZN, que no fue cierto el rumor de que él pidió salir de la institución catalana, pero al sentir que no fue apreciado en el club, decidió aceptar la oferta que tenía con los neroazzurri.

“Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje con Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir. Si el club no me valoraba como que tenía que ser, no estaba en mis manos esta decisión. Me hubiera gustado quedarme”, remarcó El Fenómeno.

El brasileño, quien se retiró en 2011 jugando con Corinthians en Brasil, y que también brilló con el PSV Einhdioven, en Holanda, tuvo un breve paso por el cuadro catalán en la temporada 96-97 para luego llegar a la Serie A con el Inter de Milán por 28 millones de euros, en donde estuvo cinco temporadas, pero una doble lesión en la rodilla le impidió explotar todo su potencial.

Actualmente Ronaldo es el presidente del Valladolid de la Liga Española, tras haber adquirido el 72 por ciento de las acciones en 2019.

