Jesús Molina: "Nunca dijimos que somos Chivas galácticas”

Al arranque del Clausura 2020, el Guadalajara está muy lejos de los que se esperaba. La expectativa era muy alta luego de una inversión que se catalogó de “histórica” para contratar refuerzos. Se esperaba mucho, pero los resultados son pobres. El capitán Jesús Molina reconoce que han quedado a deber, pero también aclara: “Nunca dijimos que somos Chivas galácticas”.

“Pienso que se generaron muchas expectativas y se los agradecemos porque ustedes nos lo pusieron por el plantel que tenemos. Individualmente, saben que somos jugadores talentosos, cada quien en su área es de lo mejor de México, pero no hemos sabido responder a las expectativas. Hay que ser claros: son expectativas que se generaron en el entorno, en los medios. Nosotros en ningún momento dijimos que somos las Chivas galácticas”, explicó este jueves el capitán del Guadalajara.

“Somos conscientes que tenemos un gran plantel, estamos trabajando para ser un mejor equipo, pero esas expectativas se crearon afuera. Después, cuando los resultados no se dan, como ya se habló de un tema de galácticos, todos dicen dónde quedaron esas Chivas, cuando nosotros nunca lo hablamos. Estamos conscientes de nuestras capacidades, facultades y también de nuestras limitaciones. Estamos trabajando para cumplir con las expectativa y esas etiquetas que ustedes mismos nos pusieron, que les agradecemos, porque si nos las pusieron es por algo”, agregó.

Aunque la expectativa generada por afición y medios pueda dejarse de lado, el equipo no puede ignorar la exigencia por parte de su presidente. Tras invertir una fuerte cantidad de millones de dólares, Amaury Vergara pidió al equipo alcanzar lo más pronto posible al América, en la cima de título del futbol mexicano. Las Águilas suman 13, uno más que Chivas.

“Amaury no se equivoca. En nuestras manos, en las piernas está el poder alcanzar al América y no nos interesa tanto el rival, simplemente ser el equipo más ganador del futbol mexicano, eso es lo que nos interesa. Sé que estamos muy cerca de lograrlo, este torneo tenemos que meter el acelerado en estas fechas. No tengo duda que estando en Liguilla vamos a pelear por ese campeonato. Me visualizo así, levantando el trofeo, todos los compañeros sin duda soñamos con eso. Se empieza por un sueño y después en la cancha hay que hacer lo necesario para lograrlo”, señaló Jesús Molina.

“El compromiso con Amaury, con la institución, con la afición es trabajar, seguir mejorando, esforzarnos por bien del equipo. Como jugador te puedo decir que hay compromiso, hay actitud y en nuestras piernas está el cumplir con todas esas expectativas que se han generado. Tener ese grado de responsabilidad para cumplir el compromiso con Amaury, que sin duda nos ha apoyado, él ya hizo de su parte, invirtió, puso dinero de él para poner a Chivas en lo más alto. Ahora depende de nosotros, los jugadores somos los principales responsables de poder levantar esto. Hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío, hay que ser positivos y estamos a tiempo de levantar”, finalizó el capitán.

