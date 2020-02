'Los caballos son las auténticas estrellas de mi profesión': Pablo Hermoso de Mendoza

Considerado el mejor rejoneador de la historia por su impecable trayectoria, el español Pablo Hermoso de Mendoza se presentara en la Monumental Plaza de Toros México este domingo para celebrar 30 años de trayectoria, pero además, para ser testigo de la confirmación de alternativa de su hijo Guillermo Hermoso.

Ángel Cruz/Publimetro

Pero una carrera tan laureada no podría concebirse, según él, sin sus caballos, que en sus propias palabras “son las auténticas estrellas de mi profesión”.

Ángel Cruz/Publimetro

“Los caballos son todo para mi. Yo trabajo con ellos, intento criarlos pero cuando salgo a la plaza soy como un artista que quiere plasmar su obra, quiero que él sea protagonista. En mi carrera han sido tan protagonistas que la gente ha ido a mi casa a conocer a Cagancho, a Chicuelo, a Mariachi, ahora a Pirata, un caballo tan popular que no hay una sola tarde que la gente me pregunte por él, creo que ellos han sido las autenticas estrellas de mi profesión”.

Ángel Cruz/Publimetro

-¿Que significa para usted celebrar 30 años de trayectoria en la Monumental Plaza de Toros México?

Tremendo rejoneador. / Ángel Cruz/Publimetro

"Me siento feliz, motivadísimo y responsabilizado. Se juntan muchas cosas, la Plaza México, una de las más queridas, admiradas para mí y que más ha marcado mi carrera, y ahora después de 30 años, 20 de venir a México y estar presentando a mi hijo, son demasiadas emociones que se van a juntar en una sola tarde”.

Ángel Cruz/Publimetro

-¿Qué balance hace de esta ya larga carrera?

"El balance de mi carrera es muy sencillo, gratitud y gratitud. Muchos compañeros míos han entrenado tanto como yo, se han dedicado como yo y no han tenido la suerte, la recompensa que he tenido de viajar por todo el mundo taurino, de triunfar en las plazas más importantes, de tener un reconocimiento que a veces hasta me abruma mucho más de lo que yo considero que he hecho. Por ese lado agradezco a la profesión, a la afición que de alguna manera me ha hecho soñar, me ha hecho vivir una vida muy especial”.

-Mucha gente lo admira, lo conocen en todo el mundo, lo consideran el mejor rejoneador de la historia ¿Usted se considera a sí mismo el mejor?

"No, en absoluto. Todos somos humanos y nos encantan que nos endulcen el oido, pero luego uno pone los pies en la tierra y dice: 'es mejor no creer todos estos halagos porque entonces ¿qué futuro tendría?’. Tuve la oportunidad de conocer a Gabriel García Márquez y me dijo que cuando uno llega a la cima ya no queda nada más, sin embargo cuando uno va escalando la vida es riquísima, hay ilusión, esperanza, evolucuón, y aquello lo he llevado toda la vida. Entonces hay que pensar que uno no lo ha conseguido todo, que uno no es el mejor ni mucho menos”.

-Con dos mil 500 corridas en su andar, haber recorrido las mejores plazas del mundo, ser acreedor a tanta reconocimientos, incluso ha escrito libros. ¿Qué más le falta a esta laureada carrera de Pablo Hermoso de Mendoza?

"Si te digo la verdad, he conseguido mucho más de lo que nunca me planteé. Pero ahora he llegado a un punto en el que digo '¿Que más necesito?’. Estoy en un momento donde quiero disfrutar de lo que hago, ya no tengo necesidades de conseguir este triunfo, aunque siempre te sigue gustando hacerlo, pero ahora estoy por el gusto de regalar y agradecer al publico todo lo que pueda en cuanto a emociones, sensaciones y momentos artísticos. Cuando me preguntan ¿cuántos años más? No lo sé, lo que la gente me permita, me fascina hacer lo que hago y mientras la gente este conmigo y quiera verme, estaré y el día que no, lo seguiré haciendo porque lo quiero hacer hasta que me queden fuerzas”.

“He aprendido a ir preparado con mi caballo en cada corrida para poder desarrollar cualquier situación y momento artístico en relación a como salga cada tarde el tipo de toro”, Pablo Hermoso de Mendoza

-¿De donde surge esa imaginación, esa creatividad en sus suertes con los caballos en los ruedos?

"Con los años he llegado a que mis entrenamientos no estén basados en esas suertes sino en la comunicación con el caballo, en la compenetración, en ser uno mismo para después cuando estamos en la plaza poder ser creativos. Lo que no sabemos en nuestro espectáculo es como va a ser el toro, entonces he aprendido a ir preparado con mi caballo para poder desarrollar cualquier situación y momento artístico en relación a como salga cada tarde el tipo de toro”.

Y este domingo en la tarde será especial para Pablo, pues verá como su hijo Guillermo comenzará a caminar solo por el mundo del rejoneo

-¿Cómo fue el momento de decir: ya está listo?

“A tu hijo no lo ves listo nunca, nunca lo voy a ver lo preparado que quisiera. Guillermo desde muy niño fue super enamorado del toro, siempre jugó a eso. Llegó el momento en que su madre y yo nos preguntamos si iba a seguir en la profesión. Nunca quisimos que fuera un niño torero, que lo decidiera cuando fuera mayor de edad, que fuera una decisión propia. Llegó el momento de sus 18 años, le preguntamos, su madre quería que nos dijera que no pero lo tenía muy claro, muy metido, era algo que ya lo había hecho jugando, entrenando en casa y decidió que quería ser profesional”.

-Guillermo, tu padre dice que la decisión fue solo tuya, pero supongo que algo tuvo que ver ser hijo de Pablo Hermoso de Mendoza:

“Por supuesto, siempre me dejaron elegir a mi. Pero indudablemente que desde niño lo haya visto torear, entrenar, todo lo que conlleva esta profesión, hizo que me decantara por dedicarme a rejonear y entonces gracias a él”.

-Qué significa para ti confirmar alternativa en La Plaza México?

“Siempre me han hablado muy bien, cosas muy bonitas de la Plaza México, una plaza en la que también desde niño lo seguía (a mi padre), ya fuera por la televisión y cuando fui cogiendo un poquito más de edad acompañándolo. Es una plaza donde he visto muchas tardes de toros y lo que he vivido me ha encantado y estoy super ilusionado de poder debutar en ella. Yo me considero un mexicano más. México para nuestra familia ha sido nuestro segundo hogar, al que le debemos muchísimo y poder estar en La México y confirmar creo que para toda la familia es un evento histórico y apasionante".

“(La de mi padre) ha sido una carrera impensable de logros, de triunfos, de durabilidad en la cual hasta estado 30 en la cima. Para cualquier torero como yo que estoy empezando es un sueño poder conseguir algo así”, Guillermo Hermoso de Mendoza

-¿Qué opinas de la carrera de Pablo Hermoso de Mendoza el rejoneador, no el padre?

"Ha sido una carrera impensable de logros, de triunfos, de durabilidad en la cual ha estado 30 años en la cima; todos los hitos que ha conseguido la verdad que para cualquier torero como yo que estoy empezando pues es un sueño poder conseguir algo así".

-¿Te sientes ya listo para esta carrera, para las giras, los entrenamientos, la fama?

"Si. Creo que listo, listo nunca estás, siempre hay muchas cosas que trabajar, que mejorar, pero gracias a entrenar duro, a ser siempre constante en ello logras conseguir emocionar a la gente en el ruedo y vas consiguiendo metas y logros".

-Pablo, ¿qué consejo le ha dado para llevar una buena carrera, pero sobre todo para manejar la presión de ser su hijo?

"Le digo que detrás del éxito lo que más hay es trabajo y dedicación, es algo que se lo he plasmado mucho. Después, algo que me ha dado la experiencia de enseñar a varios jóvenes toreros que han pasado por mi casa, es que aprendan la técnica clásica, pero que no sea una imitación a su maestro, que no sea una imitación en gestos, en la manera de plasmar su toreo, de moverse por la plaza, sino que utilicen esa técnica para después sacar su propia personalidad, algo muy importante para que no seamos todos copias o imitadores de nuestros maestros. Algo importante que le he dicho siempre es el respeto por la fiesta, esta fiesta a mi me cambió la vida y a toda mi familia. Eso si se lo he exigido, el respeto al caballo y al toro al máximo”.