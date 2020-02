Sainz y Norris presentan el nuevo McLaren MCL35

El equipo de Fórmula 1 McLaren presentó este jueves su nuevo monoplaza, el MCL35, con el que Carlos Sainz Jz. y Lando Norris correrán este año en el campeonato del mundo.

Snoop Dogg amenaza de muerte a reportera que llamó ‘violador’ a Kobe Bryant

Juegos Olímpicos de Tokio no peligran por coronavirus

El nuevo coche, presentado en Wooking, estuvo acompañado de los dos pilotos, que tratarán de continuar con la buena inercia de la temporada pasada, cuando Sainz consiguió el primer podio desde 2014 para la escudería británica.

"Fue un buen final del año porque además pudimos tener a todos los miembros del equipo en el podio. Demuestra el buen espíritu que hay en el equipo", explicó el español.

Sobre el nuevo monoplaza, el piloto español destacó que tiene "buena pinta" y que parece "más compacto y más fino" que el MCL34 con el que compitió el año pasado.

"Hay mucho trabajo que hemos puesto detrás de esto", apuntó.

El bólido continúa apostando por el naranja como el color principal, con toques azules en el alerón trasero y delantero.

Con las novedades introducidas para adecuarse a la normativa de este año, McLaren pretende acercarse a las tres escuderías que copan el podio de la Fórmula Uno, Mercedes, Ferrari y Red Bull, y reducir la brecha que hay hasta ellas.

Take a closer look at the #MCL35. 👀 Dressed in striking McLaren papaya and blue, she's looking good! 🤩 #FearlesslyForward See more 👉 https://t.co/RnoDIvEsOP pic.twitter.com/yNAy57EEV8 — McLaren (@McLarenF1) February 13, 2020

"Estamos viviendo un buen momento y queremos continuar con ello este año", dijo Sainz.

Será la sexta temporada en la categoría reina para el madrileño, la primera después de lograr su primer podio.

"Cada día que vengo a aquí me siento un privilegiado de trabajar con esta escudería", señaló.

El campeonato 2020 arranca en el circuito de Albert Park el próximo 15 de marzo. La edición de este año llega marcada por la suspensión del Gran Premio de China debido al temor por el coronavirus.