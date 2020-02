Esteban Gutiétrrez será piloto de reserva de la escudería Mercedes

Vaya noticia para el piloto mexicano Esteban Gutiérrez, quien fue anunciado como piloto de reserva nada más y nada menos que con la escudería Mercedes-AMG de la Fórmula 1, a la par de su labor dentro de la Fórmula E.

Una de las escuderías más importantes de los últimos tiempos tiene como pilotos principales a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, y si por alguna razón uno de ellos no puede participar en cualquier carrera de la temporada, ‘Guti’ ocupará su lugar en la competencia.

EL NUEVIO MENSAJE MOTIVACIONAL DEL 'CHICHARITO' HERNÁNDEZ

Aunado a ello, Gutiérrez podrá seguir como piloto de desarrollo también en la Formula E, como lo venía haciendo desde hace varios meses.

Desde 2018 Esteban está dentro de la escudería Mercedes, pero hasta hoy se dio a conocer que será piloto de reserva y no nada más haciendo trabajos de desarrollo.

“Me siento muy contento de continuar trabajando con Mercedes ahora en un rol más importante, además de trabajar en el desarrollo, mi responsabilidad es estar preparado para correr en cualquier oportunidad que se presente”, comentó el piloto mexicano.

Cabe recordar que Esteban Gutiérrez ya corrió dentro del Gran Circo en el 2016 cuando lo hizo con la escudería Haas.

🗣 @FIAFormulaE leader and former McLaren racer @svandoorne's got a more prominent @F1 role with Mercedes for 2020 – he'll share reserve duties with @EstebanGtz alongside sim work

— The Race (@wearetherace) February 14, 2020