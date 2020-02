Feliz día del amor: Una recopilación de las más famosas frases de futbolistas sobre el sexo

View this post on Instagram

Today is Epiphany or Three Kings' Day, when we all commemorate the arrival of the Magi to confirm Jesus as the son of God. In Brazil we celebrate with special dishes and it's also when we pack the Christmas decorations away for another year. Do you celebrate the date in your country? // Hoje é o dia dos Reis Magos, quando todos comemoramos a visita dos três Reis Magos confirmando Jesus como filho de Deus. No Brasil, comemoramos com pratos especiais e também retiramos todas as decorações de Natal. Como vocês celebram esta data em seu país?