VIDEO: Jugadora de Pachuca sufre espeluznante fractura que la manda al quirófano

View this post on Instagram

Respiro y me armo de paciencia. Nada del exterior me afecta. Fluyó con paz en cada situación estresante. Respiro y me recuerdo que yo tengo el poder de crear mi realidad. Y por eso me relajo. Cada cosa de mi vida pasará y en algún momento mejorará. Gracias vida por hacerme ver donde no están mis límites sobre mis miedos. Gracias por todas las cosas buenas que aún no conozco. #pacienciayfe🙏 📸 @munozreyes