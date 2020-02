VIDEO: JC Chávez Jr. arremete contra Canelo y reta a pelear a "Poncho" de Nigris

El boxeador Julio César Chávez Jr. sigue dando de que hablar con sus videos y declaraciones en redes sociales. Ahora retó al actor Alfonso "Poncho" de Nigris para realizar una pelea de exhibición a tres rounds, sin antes hablar del caso de dopaje positivo que lanzó Saúl Álvarez en 2018.

Chávez Jr. dedicó varios videos en sus redes para insultar y retar al también cantante.

"Hey Poncho de Nigris, te reto, ¿no?, te reto a una exhibición a tres rounds, pero los míos van a ser de a deveras" dijo en Chávez Jr en un video.

"Tu di el lugar y el peso, pero te voy a hacer antidoping, porque se me hace que tu comes carne igual que el Canelo (Alvárez) y eso no esta bien. Ya ves que dicen que la carne que hay en Jalisco y en Monterrey tiene clembuterol, ese muchacho comió carne y salió positivo", señaló el pugilista.

Alfonso de Nigris no se quedó atrás y mandó un mensaje para Chávez.

"Julio César Chávez Jr. admiro a tu jefe pero, se me hace que sí te ando dando unos… ¿pu… o qué? Tres rounds de exhibición. Ponle fecha y no sé si llegues a dar el peso. Pura raya papá, ya está cerrado", respondió a través de una historia en Instagram.

Julio César Chávez Jr. ha tenido varios comentarios en redes sociales atacando a Saúl Álvarez, al fubolista Javier Hernández y dando ideas de economía al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.