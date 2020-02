Luis Fernando Tena le daba dinero a jugadores de Cruz Azul para comer

Luis Fernando Tena no atraviesa un buen momento con Chivas, pues el equipo no ha tenido el arranque esperado en el Clausura 2020, ya que de cinco jornadas disputadas, únicamente han podido ganar una; sin embargo, esto no le quita el exitoso palmarés con el que cuenta.

Pero más allá de la parte futbolística, el estratega mexicano ha mostrado ser una gran persona fuera de las canchas. Johan Rodríguez, ex jugador de Cruz Azul y quien fue parte del último campeonato de Liga en 1997, reveló que cuando aún no debutaba en la Primera División, el Flaco le daba dinero para que pudiera comer. En aquel entonces, Tena dirigía al conjunto celeste.

Te puede interesar: ¿Juan Carlos Osorio dirigiría a Chivas? El DT colombiano responde

"Para mí, él siempre fue muy importante. Me daba dinero para comer y se los agradeceré toda la vida. Nunca se me va a olvidar y eso me comprometía a poder hacer algo grande. Hay muchos jugadores a los que les pasa eso y se echan a la hamaca", declaró Johan en entrevista con ESPN.

"El Flaco sabía que mis papás eran separado, que no era la mejor situación la que vivíamos. Él sabía todo y nos veía potencial. Nos ayudaba en lo económico y nos decía que íbamos a ser grandes, pero que teníamos que alimentarnos mejor, pues un buen cuerpo buen cuerpo bien alimentado, te da el máximo", recordó Rodríguez.

Johan espera que las cosas para Luis Fernando Tena mejoren, pues considera que no es responsabilidad únicamente de él, sino de todo el equipo. "No solo es culpa de Tena. También tiene un cuerpo técnico. Los jugadores también son culpables, pero no les está cayendo el 20 que están en un equipo importante. Hay gente joven que de repente no sabe lidiar con la fama, con el equipo y con el dinero".

TE RECOMENDAMOS