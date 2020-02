Daniel Abt sale del hospital tras accidente y regresará al E Prix de México

El piloto alemán Daniel Abt, sufrió un fuerte accidente durante la primera práctica libre del E Prix de la Ciudad de México, debido a problemas de desaceleración con su monoplaza, lo cual llevó al auto a estrellarse contra un muro a la salida de la curva peraltada del Foro Sol, y posteriormente el corredor del equipo Audi tuvo que ser trasladado al hospital para una revisión y descartar cualquier lesión de gravedad.

Tras el accidente y ser revisado detenidamente por los médicos, Daniel Abt pudo dejar el hospital, así lo informó Audi, destacando que no sufrió ningún tipo de fractura ni lesión grave, por lo que el Alemán, quien ya sabe lo que es ganar en la Ciudad de México hará su regreso al paddock del Hermanos Rodríguez.

Por su parte, Daniel Abt también se manifestó en redes sociales, asegurando que fue el choque más fuerte que ha tenido en su carrera. Además, de también agradecer a todas las personas que lo apoyaron en el momento y en el hospital. "Ustedes son héroes ¡Muchas gracias! Ahora en mi camino de regreso a la pista. Gracias por todos sus amables mensajes".

(2/2) I want to thank the medical team at the track, from Hospital Angeles Acoxpa & our Audi Doctor Vincenzo for the amazing work they did. You are heroes. Muchas Gracias! Now on my way back to the track. Thanks for all your kind messages ❤️ #AllTheWayABT #NothingCanStopUs

— Daniel Abt (@Daniel_Abt) February 15, 2020